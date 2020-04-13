MiFiducia, innovación digital para beneficio de los clientes

Las nuevas tecnologías han impulsado a empresas de los diferentes sectores productivos a transformarse digitalmente para hacer mejor la vida de sus clientes. Sin embargo, en algunos sectores este paso aún no se había dado, como es el caso de los negocios fiduciarios en Colombia.



Por fortuna, esto acaba de cambiar gracias a una empresa que se ha atrevido a abrir el camino en esta transformación. Se trata de Alianza Fiduciaria, que lleva 35 años en el mercado y que actualmente es una de las entidades más representativas de su industria en el país.



De hecho, Alianza Fiduciaria es altamente reconocida por su trayectoria y liderazgo en temas de fiducia mercantil, estructuración y gestión de negocios fiduciarios, y administración de carteras colectivas, especialmente en lo que concierne a proyectos inmobiliarios y de administración.



¿Pero cómo ha dado el salto la entidad? Lo ha hecho por medio de una nueva plataforma tecnológica integral llamada MiFiducia. Este portal digital tiene un objetivo muy claro: lograr que la vida de los clientes de Alianza Fiduciaria sea más fácil a través de nuevos trámites y servicios que se pueden llevar a cabo con comodidad, rapidez y en tiempo real desde la casa o la oficina.



“MiFiducia se enfoca en facilitar la gestión y la administración ‘online’ de los negocios de nuestros usuarios mediante tres servicios fundamentales: la administración de los accesos a la plataforma (que podríamos llamar ‘administración de agentes’), las consultas y la gestión transaccional”, explica Gustavo Martínez, Presidente de la compañía.



Más facilidades, menos gastos

​

MiFiducia, que fue lanzada en febrero de este año y que aún se encuentra habilitando nuevas secciones, prepara una transformación radical cubriendo una gran lista de necesidades para quienes están involucrados en el negocio fiduciario, como hacer consultas de saldos y movimientos, de la participación de fideicomitentes o beneficiarios de un negocio y sus bienes, de extractos de las inversiones de un negocio fiduciario, de rendiciones de cuentas y de estados financieros de los fideicomisos.



Así mismo, gracias al nuevo portal, los clientes de Alianza Fiduciaria estarán habilitados para descargar documentos, como los contratos fiduciarios, los estados financieros NIFF, los certificados de negocio, los certificados tributarios y otros modelos y planillas para la gestión de sus negocios.



Igualmente, MiFiducia permitirá llevar a cabo radicaciones para trámites con la entidad y para órdenes de escrituración en desarrollo de negocios inmobiliarios, de administración y de pago.



“Todo esto lo podrán hacer nuestros clientes los siete días a la semana, las 24 horas del día, desde su casa u oficina. Es algo muy cómodo, pues en la parte transaccional incluso se podrá hacer un seguimiento en línea. Esto, por supuesto, no va a reemplazar nuestro servicio habitual. Alianza seguirá teniendo un trato muy personal y directo con sus clientes; solo les ofrecerá un nuevo canal que tiene grandes ventajas con respecto a las vías tradicionales”, añade Gustavo Martínez.



Estas ventajas se relacionan, más que nada, con tiempo y ahorro, pues los servicios ‘online’ de la plataforma les evitarán a los usuarios desplazamientos físicos, llamadas y gastos en papelería o mensajería, entre otros factores.



De estos servicios, se podrán beneficiar los clientes de Alianza Fiduciaria en los negocios de fiducia, tanto inmobiliarios como de administración, y también aquellos clientes que tengan vínculos con los fideicomisos, ya sea como partícipes, beneficiarios o fideicomitente



“Calculamos que serán alrededor de 10.000 clientes nuestros los que se verán beneficiados. Para acceder a la plataforma, solo deben comunicarse con su agente comercial o su director para recibir las claves de acceso y la inducción a la herramienta, aunque es muy intuitiva,”, manifiesta el presidente de Alianza Fiduciaria.



Cabe señalar, por último, que MiFiducia no es una iniciativa aislada. Por el contrario, hace parte de un ambicioso plan de transformación digital que adelanta Alianza, y que incluye otros desarrollos, como nuevos portales transaccionales y una app para dispositivos móviles. “Es un paquete integral en el que venimos innovando hace tiempo para beneficio de nuestros clientes”, concluye Gustavo Martínez.

