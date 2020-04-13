Costos de posibles medicamentos contra coronavirus serían muy bajos

Los posibles tratamientos contra el coronavirus podrían fabricarse por tan solo 1 dólar, muy por debajo de los precios típicos en las farmacias, según un análisis de nueve medicamentos en ensayos clínicos.



Si su promesa se confirma en estudios en curso, medicamentos para la COVID-19, incluida la hidroxicloroquina -que el presidente Donald Trump ha promocionado como un tratamiento- y remdesivir de Gilead Sciences Inc. podrían fabricarse por entre 1 dólar y 29 dólares, según un estudio publicado el viernes en Journal of Virus Eradication.



Los resultados de ensayos aleatorizados y controlados de varios tratamientos nuevos surgirán en los próximos tres meses.



Si los medicamentos son prometedores, existe el potencial de aumentar la producción de forma masiva y proporcionar suministros genéricos de bajo costo en todo el mundo, asegura Andrew Hill, investigador visitante senior en el departamento de farmacología de la Universidad de Liverpool y coautor del artículo. "A estos precios bajos, cualquier persona que necesite tratamiento para el coronavirus, en cualquier país, debería poder acceder al tratamiento que necesita", dijo Hill.



Agregó que algunos de estos medicamentos se venden a cientos de veces más que el costo de producción, particularmente en Estados Unidos. "Necesitamos urgentemente acceso mundial a tratamientos antivirales efectivos para el coronavirus, a fin de frenar la epidemia durante los próximos 18 meses hasta que se pueda producir una vacuna", dijo Hill. "Ya sabemos cómo producir y distribuir en masa medicamentos de bajo costo para tratar el VIH, la tuberculosis y la malaria. Es hora de repetir estas historias de éxito para el coronavirus, pero esta vez mucho más rápido".



Se estimó los costos de fabricación de nueve medicamentos considerados candidatos principales para el tratamiento de la COVID-19, con base en revisiones y análisis recientes de ensayos clínicos en curso, dijeron Hill y sus coautores.



Según el estudio, los costos mínimos de producción se estimaron a partir de los precios de los ingredientes farmacéuticos activos utilizando una metodología establecida, la cual tenía una buena precisión predictiva para los medicamentos contra la hepatitis C y el VIH, entre otros.



"Este estudio de precios muestra claramente que los medicamentos potenciales para tratar la COVID-19 no son caros de producir y podrían tener un precio tal que cualquier persona que necesite tratamiento debería poder acceder a él", dijo Jessica Burry, farmacéutica del grupo de ayuda médica Access Campaign de Medecins Sans Frontieres.





BLOOMBERG

